Отставка Жмака: что об этом пишут Telegram-каналы

КИЕВ. 13 марта. УНН. На следующей неделе главу правления “Укрзализныци” Владимира Жмака ожидает сразу два неприятных разговора. На 15 марта его вызвал Набсовет, а 18 марта он должен с докладом появиться на заседании Временной следственной комиссии. При этом Telegram-каналы пишут, что работой правления “УЗ” недоволен сам Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Примечание: к информации из Telegram-каналов следует относиться как к “слухам”, которые иногда бывают достоверными

“Действительно Владимир Жмак сейчас за шаг до отставки. В Офисе Президента категорически недовольны результатами УЗ. В ОП готовят сценарий смещения Гизо Углавы с должности в НАБУ и ликвидирования всего грузинского клана во власти. Наши источники информируют, что в ОП уже запущен кейс по переформатированию власти”, — пишет Telegram-канал Резидент, у которого 119 тысяч подписчиков.

В тоже время профильный Telegram-канал “Мысли Машиниста Мотрисы” пишет о том, что Жмак не уходит по собственному желанию только потому, что за увольнение ему выплатят большую сумму компенсаций: “Жмак не уходит по собственному желанию по банальной причине — если он будет уволен принудительно Набсоветом, то получит больше выплат при увольнении”.

Дополнение

Согласно информации из Единого судебного реестра и других открытых данных следует, что за время правления Владимира Жмака против его менеджмента и его самого НАБУ не открыло ни единого уголовного производства. В тоже время в СМИ опубликованы материалы, которые указывают на то, что к плачевному состоянию “Укрзализныци” в 2020 году, а именно недовыполнению финплана на 25 млрд ( четверть от всего запланированного дохода) могли привести решения члена правления “УЗ” Иракли Эзугбая, подавшего вчера в отставку. Сообщается, что из-за его решения занизить стоимость грузоперевозки, УЗ недополучала каждый месяц порядка 12 млн грн, а это приблизительно 100-летняя зарплата осмотрщика вагонов.

30 октября 2020 года меморандум о совместной борьбе с коррупцией в “Укрзализныци” Владимир Жмак подписал с НАБУ. Ответственным по направлению был назначен детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, известный по делу Роттердам+, которое закрыли в начале 2021 года. До назначения Жмака в “УЗ” Гюльмагомедов считал правонарушением предоставление льгот на грузоперевозки, однако в отношении Эзугбая не предпринял никаких действия для восстановления доходности “УЗ”, во всяком случае публично об этом информации нет. Некоторые СМИ полагают, что Денис Гюльмагомедов и Иракли Эзугбая связаны между собой через Михаила Саакашвили, однако эта информация еще не подтверждена. Известно только то, что Гюльмагомедов получал в 2019 году гонорары от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса, который якобы считался также спонсором партии Михаила Саакашвили. Соответствующая информация отображена в декларации детектива.

В конце января в парламенте была создана Временная следственная комиссия по оценке критической ситуации в “Укрзализныци”. На заседании уже побывали члены Наблюдательного совета и министр инфраструктуры Владислав Криклий. На 18 марта запланирован доклад Жмака перед членами ВСК. Также известно, что ВСК проверяет деятельность “Укрзализныци” по нескольким направлениям, в том числе это касается уголовных дел. Не исключено, что возможная бездеятельность НАБУ также станет предметом изучения ВСК.