Президент Зеленский утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О Национальной молодежной стратегии до 2030 года”. Целью стратегии является утверждение важности молодежи для развития государства, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
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Целью стратегии является также создание возможностей для молодых людей развиваться, быть конкурентоспособными, экономически активными, ответственными и сознательными.
Документ предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирование у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания и тому подобное.
По словам Владимира Зеленского, в центре внимания стратегии — молодежь, которая признается создателем как собственного будущего, так и будущего всей страны.
Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу “Молодежь Украины” на 2021 — 2025 годы.
Напомним
Правительство одобрило Национальную стратегию государственной молодежной политики до 2030 года.
По словам министра молодежи и спорта Вадим Гутцайт, реализация стратегии поможет украинской молодежи быть сознательной, более адаптированной к вызовам современного мира, иметь высокий уровень жизнестойкости, самостоятельности и способности.