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В Хорватии после вакцинации AstraZeneca умерла женщина

В Хорватии после вакцинации AstraZeneca умерла женщина

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Хорватии умерла женщина после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на HRT.

Детали

По данным Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров, 91-летняя гражданка умерла от легочной эмболии после вакцинации препаратом AstraZeneca. 

Отметили, что Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) проводит оценку случаев тромбоэмболии, связанных со временем введения вакцины COVID-19 AstraZeneca.

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В ВОЗ заявили, что польза от вакциниAstraZeneca продолжает преобладать риски.

Власти Австрии в качестве меры пресечения решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и инфицированием другой.

Напомним, что 11 марта органы здравоохранения Дании, Норвегии , Румынии и Исландии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca за сообщения о возникновения тромбов в вакцинированных. После этого в перечень присоединились еще несколько стран, в том числе Австрия, Таиланд, Италия, Болгария.

Источник: УНН
Теги: Хорватия, смерть, вакцина, Коронавирус
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