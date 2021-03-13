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20115

Капитализация биткоина достигла 1 триллиона долларов

Капитализация биткоина достигла 1 триллиона долларов

КИЕВ. 13 марта. УНН. Каптализация биткоина состоянию на 13 марта составляет более 1 трлн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Coindesk.

Детали

По состоянию на 12 марта биткоин стоил более 57 600 долларов. По состоянию на 3:44 сегодняшнего дня цена криптовалюта составляет более 56 700 долларов.

Капитализация биткоина, согласно данным на сайте, превысила 1 трлн долларов.

Что предшествовало

В общем, от нынешнего минимума, криптовалюта подорожала на 83,7%.

11 марта биткоин в ходе торговой сессии достиг 57,234 тыс. долларов.

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Справка

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинив.

Источник: УНН
Теги: криптовалюта, биткоин
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