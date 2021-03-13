Байден против строительства "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией - СМИ

КИЕВ. 13 марта. УНН. Администрация Байдена готовит дополнительные санкции против противоречивого российско-германского газопровода “Северный поток-2”, но опасается, что может испортить отношения с Германией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По закону администрация обязана подавать в Конгресс отчет каждые 90 дней, называя субъекты, участвующие в строительстве трубопровода, на которых накладывают санкции.

Законодатели отмечают, что трубопровод разместит российскую инфраструктуру внутри территории НАТО, тем самым угрожая ее государствам-членам, и сделает некоторые европейские страны более зависимыми от российской энергетики. Отмечают, что это также избавит Украину миллиардов долларов доходов, позволив России обойти страну при передаче газа в Европу.

Администрация Байдена хочет помешать реализации проекта, ведь президент США назвал это “плохой сделкой для Европы”. Однако США также хочет укрепить отношения США с Германией, которая лоббирует продолжение строительства трубопровода.

Дополнительно

Проект “Северный поток — 2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Добавим, ранее в Госдепе заявляли, что США и дальше будут противодействовать строительству “Северного потока — 2”.