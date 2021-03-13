Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17985

В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

КИЕВ. 13 марта. УНН. Военные Колумбии предотвратили теракт на северо-востоке страны, где злоумышленники хотели создать минное поле на взлетной полосе. Пр это пишет УНН со ссылкой на сайт колумбийской армии.

Детали

Силы Национальной армии во время военной операции "предотвратили террористической акции, которую пытались осуществить члены остаточной организованной вооруженной группы 33 в селе Куатро Ескинас муниципалитета Теорама".

Злоумышленники хотели взорвать две самодельных взрывчатки на взлетной полосе, где ранее приземлялся самолет с вакцинами.

Напомним

В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Во время военных операций на северо-западе Пакистана были убиты 8 террористов , включая трех командиров.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, бомба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.