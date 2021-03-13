В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

КИЕВ. 13 марта. УНН. Военные Колумбии предотвратили теракт на северо-востоке страны, где злоумышленники хотели создать минное поле на взлетной полосе. Пр это пишет УНН со ссылкой на сайт колумбийской армии.

Детали

Силы Национальной армии во время военной операции "предотвратили террористической акции, которую пытались осуществить члены остаточной организованной вооруженной группы 33 в селе Куатро Ескинас муниципалитета Теорама".

Злоумышленники хотели взорвать две самодельных взрывчатки на взлетной полосе, где ранее приземлялся самолет с вакцинами.

Напомним

В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Во время военных операций на северо-западе Пакистана были убиты 8 террористов , включая трех командиров.