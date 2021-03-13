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Франция будет использовать вакцину Johnson & Johnson

Франция будет использовать вакцину Johnson & Johnson

КИЕВ. 13 марта. УНН. Правительство Франции одобрило к применению однократную вакцину Johnson & Johnson. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило вакцину Johnson & Johnson, первые уколы вакцины которой начнут вводить через месяц.

Регулятор здравоохранения Рэнсом заявил, что вакцина Johnson & Johnson может применяться людям в возрасте от 18 лет, в том числе и пенсиноерам.

Это будет четвертая вакцина на рынке Франции.

Напомним

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов 27 февраля выдала разрешение на экстренное использование (EUA) третьего вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson. 12 марта Всемирная организация здравоохранения позволила применения вакцины от COVID-19 Janssen компании Johnson & Johnson.

Источник: УНН
Теги: Франция, вакцина
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