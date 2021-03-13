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Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в лондонском “Арсенале”

Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в лондонском “Арсенале”

КИЕВ. 13 марта. УНН. Лондонский “Арсенал” обратил внимание на кандидатуру украинского форварда “Гента” Романа Яремчука, сообщает УНН со ссылкой на Indo Sport.

Детали

По информации источника, 25-летний игрок бельгийского “Гента” вошел в шорт-лист английского клуба, который летом может подписать нового нападающего в качестве возможной замены французу Александру Ляказетта.

Кроме Яремчука “канониры” рассматривают кандидатуры французского форварда Одсонна Эдуарда, который сейчас защищает цвета шотландского “Селтика”, а также португальского футболиста “Айнтрахта” Андре Силвы.

Примечательно, что “Арсенал” в этом сезоне в АПЛ идут лишь 10-ми из 38 набранными очками. Отставание от еврокубковой зоны составляет 10 баллов.

Дополнение

В текущем сезоне Яремчук в составе “Гента” провел 32 матча во всех соревнованиях, отметившись 18 голами и сделав пять голевых передач.

Источник: УНН
Теги: футбол
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