В Австралии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом за две недели

КИЕВ. 13 марта. УНН. Австралия регистрирует первый местный случай заболевания COVID-19 за две недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе медик лечил двух пациентов, которые недавно вернулись в Австралию и получили положительный результат теста на “британский” штамм коронавируса. Это было первое местное заражения в Австралии с 24 февраля.

Австралия сообщила о более 29 000 заражениях коронавирусом и 909 смертях от COVID-19, что намного меньше, чем во многих развитых странах, чем помогли международные закрытия границ, блокирование и строгие правила социальной дистанции.

Напомним

20 февраля австралийское правительство начало кампанию по вакцинации населения от COVID-19. Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии.