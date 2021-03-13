Малиновский помог “Аталанте” выиграть поединок в Серии А

КИЕВ. 13 марта. УНН. В рамках 27-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на своем поле принимала “Специю”, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Малиновский появился в игре на 66-й минуте и помог своей команде одержать победу — 3: 1. У победителей голы забивали дважды Пашалич и еще Муриель.

Коваленко провел весь матч в запасе хозяев поля.

Имея на счету 52 очка, “Аталанта” находится на четвертой строчке турнирной таблицы элитного дивизиона чемпионата Италии.

Дополнение

Малиновский сыграл 24 поединка в Серии А нынешней кампании и забил два раза при 3-х ассист.