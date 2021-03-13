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На 13 марта установлена цена на банковские металлы

На 13 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 13 марта. УНН. Национальный банк Украины на 13 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 519.6309 грн;

Серебро - 22.8029 грн;

Платина - 1 062.1021 грн;

Палладий - 2 099.9624 грн.

По сравнению с 12 марта, курс всех указанных металлов упал, кроме палладия.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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