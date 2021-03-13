Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар

КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 13 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.748600 грн за доллар;

33.174800 грн за евро;

0.377190 грн за российский рубль;

38.750900 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 марта курс всех указанных валют не изменился.