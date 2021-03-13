13 марта: какой сегодня праздник

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня, 13 марта, Всемирный день осведомленности об эндометриозе, в Украине отмечают День землеустроителя, пишет УНН.

Праздник

Профессиональный праздник — День землеустроителя — отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу марта с 1999 года, когда таким образом Указом Президента № 1556/99 была поддержана инициатива Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и Союза землеустроителей Украины.

В Украине профессия землеустроителя всегда пользовалась уважением, потому что она посвящена бесценному сокровищу страны — ее земле.

Церковный праздник

Православная церковь 12 марта чтит память преподобного Василия Декаполита. Название “Капельник” пошло от весенней капли, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Раньше считали, что именно этот день ознаменуется приходом настоящей весны.

Еще 13 марта празднуют шестой день Масленицы — “золовкины посиделки”, или “девичий день”. Сестры мужа и другие его родственники приглашались невесткой на субботнее гуляния.

Именины

В пятницу, 12 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей, Нестор, Мелетий, Нифонт, Доминика.

Приметы

Если дождь идет, лето будет мокрое.

Солнце в кругах — к хорошему урожая.

Длинные сосульки — долгий лен. Еще долгие сосульки обещали затяжную весну.

Если с крыш свисает много сосулек, то будет урожай зерновых.

Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.

Месяц рогами вниз — к теплу.