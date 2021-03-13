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Баскетбол: “Химик” нанес “Николаев” десятое подряд поражения

Баскетбол: “Химик” нанес “Николаев” десятое подряд поражения

КИЕВ. 13 марта. УНН. “Химик” принимал “Николаев” в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Команды провели равную первую четверть, которую при минимальном преимуществе выиграли гости. В корабелов лучшим в первой части матча был Конате, но на большой перерыв команды ушли при +8 для “Химика”.

Свой лучший отрезок в матче гости провели после перерыва, выиграв третью четверть 22:10. Но уже в четвертой четверти ответили хозяева — ответили не менее убедительно. Удержал на плаву команду Нельсон, который очень вовремя прибавил в нападении, а решающим стал рывок “Химика” в клатчи. Команда Виталия Степановского выиграла заключительный 5-минутный отрезок 16: 4, нокаутировав “Николаев” серией дальних трехочковых.

Дополнение

“Химик” одержал трудную победу над Николаевом, в третий раз в сезоне обыграв географических соседей — 70:62. Южненцы, в свою очередь, прервали свою 5-матчевую серию поражений и нанесли “Николаеву” 10-е поражение подряд.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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