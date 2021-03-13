Ученые обнаружили возможный новый штамм коронавируса в Бразилии

КИЕВ. 13 марта. УНН. Возможно новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в нескольких регионах Бразилии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную лабораторию научных вычислений Министерства науки и технологий (LNCC).

Детали

Бразильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, когда система здравоохранения страны приблизилась к коллапсу из-за увеличения количества случаев, вызванных штаммом Р.1, возникший в штате Амазонас на севере Бразилии в ноябре 2020 года.

Исследование, проведенное в 39 муниципалитетах пяти бразильских штатов. Этот последний вариант содержит мутацию, которая может “осложнить планирования новых стратегий борьбы с COVID-19”.

Цитата

“Растущая потребность в эффективном геномном надзоре для ранней идентификации потенциальных вирусных мутаций очевидно, что способствует совершенствованию существующих вакцин против COVID-19”, — сказали в лаборатории.

Добавим, с начала пандемии Бразилия сообщила о 11 363 380 случаев заболевания COVID-19 с 275 105 смертями.

Напомним

По данным Института Роберта Коха (RKI), обнаруженный в Бразилии новый вариант коронавируса похож по своим изменениями на мутацию, которую обнаружили в Южной Африке.

Ранее стало также известно, что “южноафриканский” штамм коронавируса в начале января попал в Бразилию .

Напомним, в мире было зафиксировано распространение трех новых вариантов коронавируса — из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Все они, по предварительным данным, более заразными, но пока нет доказательств, что они приводят к большему количеству смертей.