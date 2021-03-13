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Теракт в Афганистане: 8 человек погибли, десятки ранены

Теракт в Афганистане: 8 человек погибли, десятки ранены

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Афганистане террористы взорвали автомобиль, погибли 8 человек, почти полсотни пострадали. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

В результате взрыва заминированной машины в городе Герат погибли по меньшей мере восемь человек, 47 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Одним из погибших и 11 раненых был персонал Сил безопасности Афганистана, а остальные — гражданское население, включая женщин и детей, заявил представитель МВД Тарик Ариан.

Отмечают, что за теракт никто не взял на себя ответственность.

Напомним

В Южном Афганистане в результате взрыва погибли четверо сотрудников службы безопасности. В Афганистане в результате теракта погиб главный прокурор ведущей спецслужбы страны.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан, смерть
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