ООС: зафиксировано 14 вражеских обстрелов, есть погибший и раненый

КИЕВ. 13 марта. УНН. За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушения режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Южного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных кулеметив. Один украинский воин получил боевое травмирования. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески — еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета.

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Неподалеку Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерные оборудования позиций войск противника.

Вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников, где погиб один военнослужащий.

Дополнительно

На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

12 марта в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.