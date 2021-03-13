В Украине уже 1,451 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 276

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта — более 13,2 тысячи, больше предыдущего дня. При этом большое количество госпитализированных за сутки — почти 4 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

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“13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработники ”, - написал Максим Степанов.

Также за минувшие сутки

госпитализированы — 3 967 человек;

летальных случаев — 243;

выздоровели — 4 897 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 99 270 (в том числе методом ПЦР — 46 361, методом ИФА — 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 34 251).

За все время пандемии в Украине

заболело — 1 451 744 лица;

выздоровели — 1 219 773 лица;

летальных исходов — 28 158;

проведения ПЦР-тестов — 7 328 468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 1049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.