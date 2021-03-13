В Киеве ночью горел дом: спасатели обнаружили тело женщины

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве ночью горел частный дом. Спасатели обнаружили на месте пожара тело женщины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Ночью в частном 1-этажном домовладении в Святошинском районе столицы загорелась веранда, позже огонь распространился на все здание. Заявляют, что в результате пожара веранда сгорела полностью, повреждена бытовая техника, мебель, личные вещи, разобраны 30 кв.м конструкций крыши.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1961 года, вероятно хозяйки дома.

Обстоятельства трагического случая будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним

В результате пожара, произошедшего 27 февраля во городской клинической больницы №1 города Черновцы погибли два человека.

Ночью 1 марта в одном из районов Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, в результате этого погиб пенсионер.