В Украине вакцинировали уже более 47,5 тысяч человек

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 47,5 тысяч человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговсокй области. За минувшие сутки, в частности, прививали 9304 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал верифицированного МЗ проекта “Коронавирус Инфо”.

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“С начала кампании привито 47 541 человек, из них получили 1 дозу — 47 541 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, 9 304 лица привито против COVID-19 за сутки 12 марта 2021 в Украине. Темпы вакцинации растут, начиная с рабочей недели, 9 марта.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая — в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 400 прививок;

Волынская область — 310 прививок;

Днепропетровская область — 550 прививок;

Донецкая область — 540 прививок;

Житомирская область — 170 прививок;

Закарпатская область — 280 прививок;

Запорожская область — 360 прививок;

Ивано-Франковская область — 374 прививки;

Киевская область — 690 прививок;

Кировоградская область — 220 прививок;

Луганская область — 160 прививок;

Львовская область — 330 прививок;

м. Киев — 340 прививок;

Николаевская область — 430 прививок;

Одесская область — 210 прививок;

Полтавская область — 530 прививок;

Ровенская область — 280 прививок;

Сумская область — 440 прививок;

Тернопольская область — 570 прививок;

Харьковская область — 290 прививок;

Херсонская область — 560 прививок;

Хмельницкая область — 250 прививок;

Черновицкая область — 420 прививок;

Черниговская область — 130 прививок;

Черкасская область — 470 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.