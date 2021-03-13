В Донецкой области в ДТП погиб полицейский

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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"Трагическое событие произошло вчера, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана. Находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой авто, что выехало на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 30-летний капитан полиции отдела полиции № 4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни.

Также в полиции сообщают, что Константин Колесников - переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Является участником боевых действий, он прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

Дополнение

В Одесской области в смертельную автокатастрофу попал патрульный полицейский на служебной машине.



Напомним, во Львове полицейский выстрелил себе в голову.