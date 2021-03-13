В Южной Корее разгорелся скандал из-за спекуляций с землей - двух чиновников найдено мертвыми
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Южной Корее двух чиновников было найдено мертвыми на фоне скандала с неосвоенной землей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По сообщению информационного агентства Yonhap, о смерти одного чиновника стало известно в субботу.
Другого чиновника нашли мертвым в пятницу.
Эти две смерти связывают с решением правительства Южной Кореи, которое на этой неделе объявило войну имущественным преступлениям.
Отмечается, что около 20 сотрудников подозреваются в попытках использования секретной информации для покупки незастроенной земли.
Скандал вызвал возмущение в Южной Корее, поскольку цены на недвижимость в Сеуле и его окрестностях взлетели, что усложнило поиск доступного жилья.
Напомним
Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию. Ее подозревали в сговоре с ее соратницей для вымогательства миллионов долларов у крупнейших предприятий Южной Кореи для личной выгоды.
Пак Кын Хе отказался присутствовать на судебном процессе, заявив, что она является жертвой "политической мести".