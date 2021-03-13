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Чей "глаз" там подмигивает? Появились снимки животных, которые рассматривают фотоловушки в Чернобыльском заповеднике

фотогалерея

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали снимки любознательных диких животных, которые наткнулись на фотоловушки и решили заглянуть в объектив, передает УНН.

Цитата

"Дикие животные, конечно, пугливы. Но еще они бывают очень любознательными. Вот интересно им, а чей "глаз" там подмигивает? Поэтому надо и свой рот или морду сунуть поближе к фотоловушке: убегать или не убегать? Но сначала обнюхать, заглянуть в объектив, удивиться и побрести дальше по своим делам", - отметили в заповеднике.

Детали

В сообщении также отмечается, что фотографии с фотоловушек Полесье дикая природа без границ, установленных на территории Чернобыльского заповедника.

Напомним

Ранее Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник показал фото самой маленькой совы Украины - Сычик-воробей.

Источник: УНН
Теги: фото, Украина
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