"Ваш родственник в больнице": мошенник выманил у двух пенсионерок 150 тысяч гривен

КИЕВ. 13 марта. УНН. В столице злоумышленник обманул двух пенсионерок и выманил у них 150 тысяч гривен по схеме "ваш родственник в больнице". Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, пишет УНН.

Цитата

"В Деснянское управления полиции обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. К потерпевшей позвонила женщина, которая представилась медсестрой и сообщила, что ее родственница в больнице после ДТП и для проведения операции немедленно нужны деньги. 71-летняя женщина назвала адрес и через некоторое время в ее дом зашел мужчина, которому она отдала свои сбережения в сумме около 1,5 тысячи евро и 350 долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и быстро установили лицо, причастное к совершению данного правонарушения.

Им оказался 34-летний уроженец Сумской области.

В его съемной квартире провели обыск, во время которого изъяли часть денег, которые он получил мошенническим путем.

Правоохранители доказали его причастность к совершению аналогичного преступления, совершенного днем ранее на улице Милославской относительно 85-летней киевлянки, которая отдала задержанному около 93 тысяч гривен.

Следователи Деснянского управления полиции открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 3 фигуранту сообщено о подозрении в совершении данных преступлений. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продавали несуществующие товары: будут судить двух мошенников, которые обманули крымчан на 100 тысяч гривен