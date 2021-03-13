В Киеве за сутки обнаружили еще более тысячи новых случаев COVID-19, 24 человека умерли

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1049 человек, а выздоровели от болезни - 380, погибли - 24. С начала пандемии в столице обнаружили более 145 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

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"+1049 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 145959). +24 летальных случая от вируса (всего 2881). +114 госпитализированных пациентов. +380 преодолели коронавирус (всего 98028)", - написал Кличко.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

• 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет

• 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет

• 34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132)", - рассказал Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта - более 13,2 тысячи, больше предыдущий день. При этом большое количество госпитализированных за сутки - почти 4000.