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Боевики продолжают блокировать работу 5 КПВВ на Донбассе

Боевики продолжают блокировать работу 5 КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

"Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - говорится в сообщении.

Детали

По информации МВД, на линии разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

Добавим

За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: блокирование, боевики, КПВВ, ООС, ОРДЛО
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