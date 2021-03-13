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В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело более 220 человек

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело более 220 человек

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 222 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

Цитата

"По состоянию на 10:00 13 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1526 человек. Всего за время пандемии выздоровел 16691 человек, летальных случаев 50", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 449 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 6046 человек получили 1 дозу вакцины.

"Из них 1260 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 694 человека", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта - более 13,2 тысячи, больше чем за предыдущий день. При этом большое количество госпитализированных за сутки - почти 4000.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Коронавирус
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