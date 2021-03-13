Понятный премьер-министр с понятной политикой: Ивченко о будущем эффективном правительстве

КИЕВ. 13 марта. УНН. Государство требует понятного премьер-министра с понятной политикой, в частности в аграрной сфере, в отношении всех форм хозяйствования. Об этом в экспертном интервью о состоянии аграрной отрасли Украины УНН рассказал народный депутат VIII и IX созывов Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко.

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"Лучшее правительство, которое бы занималось развитием аграрного сектора - это было бы правительство понятного премьер-министра, который ведет понятную политику в отношении всех форм хозяйствования в Украине. Начиная от крупных экспортеров, заканчивая маленькими семейными фермерами", - считает нардеп.

Детали

Среди кандидатур, которые соответствуют этим параметрам, Вадим Ивченко называет лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Один единственный человек, который постоянно ведет такую политику - Юлия Тимошенко. Единственная из всех партий и фракций. В таком правительстве было бы комфортно строить аграрную политику и политику по сохранению украинских сел, сохранять рабочие места, помогать семейным фермерам. Но можно долго ждать, когда эта ситуация наступит. Это только небо и политические расклады должны сойтись", - отметил он.

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Вместе с тем нардеп, как представитель команды Юлии Тимошенко, заверил, что они готовы брать на себя ответственность за дальнейшее развитие государства и внедрять соответствующую политику.

"Если бы давали возможность сейчас вести соответствующую политику, то, конечно, мы бы их рассматривали и принимали бы соответствующие решения. Все-таки нужно остановить на время холдингизацию путем правильного вектора и направленности работы аграрного министерства", - подытожил он.

Дополнение

Ранее эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский отметил, что потенциально Украина может обеспечивать население газом собственного производства. По его словам, прекрасно понимает как наладить эту систему лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, что она неоднократно отмечала.