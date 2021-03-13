Зеленский признал, что в "Слуге народа" есть "засланные казачки" и пообещал очищение команды

КИЕВ. 13 марта. УНН. Партия "Слуга народа" постепенно будет очищаться от случайных людей и засланных казачков. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

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"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие", - сказал Зеленский.

Он попросил тех, кто еще не понял разницу между настоящим мнением народа и своим - Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов, что "все пропало", лучше встать и уйти сейчас.

Дополнение

1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Украины Александра Дубинского из состава пропрезидентской фракции "Слуга народа", таким образом монобольшинство стало меньшим.

Также народного депутата Александра Юрченко официально исключено из фракции политической партии "Слуга народа".