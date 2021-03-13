Дела вагнеровцев и пленок Медведчука-Суркова: комитет Рады в понедельник рассмотрит создание новой ВСК

КИЕВ. 13 марта. УНН. На заседании регламентного комитета в понедельник вынесут предложение о создании новой парламентской временной следственной комиссии, которая будет в частности расследовать дела о "вагнеровцах" и записях переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"В понедельник будет комитет профильный. Мы создаем ВСК, оно не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в ВСК ... Она более широкая. Почему она более широкая? Потому что недавно также были обнародованы пленки Медведчука-Суркова ... Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и этими пленками", - рассказал Арахамия.

Детали

По его словам, группа "Довіра", "За майбутнє" и "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту ВСК. Фракции "Голоса" и "Европейской солидарности" пока еще этого не сделали.

"В понедельник, это будет рассматриваться на регламентном комитете, если будет положительный ответ, а я думаю, что он будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", - добавил Арахамия.

Контекст

В СМИ 25 февраля была обнародована аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

По данным СМИ, разговор датирована 2014 годом. Так, по информации СМИ Медведчук и Сурков говорят о схеме поставки электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове. Кроме того, они обсуждают обмен пленными.

В СБУ позже заявили, что обнародованные аудиозаписи приобщены к уголовному производству.

Напомним, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство и ведет следствие, как только появилась информация о возможной спецоперации по "вагнеровцам".

29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнера". Имена многих задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

Регламентный комитет поддержал создание ВСК по делу "вагнеровцев". Однако она до сих пор не создана.