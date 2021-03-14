Дубинский дал Зеленскому 24 часа, чтобы ответить на вопрос о "захвате" киевской облорганизации

КИЕВ. 14 марта. УНН. Народный депутат Александр Дубинский публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому. Нардеп дал Президенту 24 часа, чтобы ответить на вопрос о сегодняшнем решении киевской облорганизации партии "Слуга народа", которое политик считает "рейдерским захватом", передает УНН.

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"Я хочу публично обратиться к Президенту, пользуясь этим эфиром, и задать ему очень простой вопрос – имеет ли он лично отношение к указаниям рейдерским путем захватить и зачистить киевскую организацию партии "Слуги народа", за руководство которой голосовали конкретные избиратели. Я даю Президенту 24 часа, на ответ на этот вопрос", - заявил Дубинский в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Детали

По словам нардепа, сегодня произошла "фактически попытка рейдерского захвата киевской областной организации отдельными функционерами партии "Слуга народа", которые воспользовались для этого изменениями в уставе партии на вчерашнем съезде 13 марта".

Дубинский пояснил, что есть Киевская областная ячейка партии, у нее есть свой регистрационный номер, у нее есть члены ячейки, которые зарегистрированы Минюстом.

"Вместо того, чтоб провести какую-либо легитимную операцию, какие-то люди по заданию аферистов проводят какую-то конференцию, о которой ни один из легитимных, из реестра Минюста, членов политсовета ячейки партии в Киевской области, ни я, не знают. Ни места, ни времени, ни даже повестки никто никому не сообщает", - подчеркнул он.

Также Дубинский сообщил, что некие "товарищи" предлагали ему согласиться на определенные изменения – поставить "своего человечка" руководить организацией, "демонстративно отойти, при этом контролировать партию и фракцию в областном совете из-за угла".

Он утверждает, что с предложением не согласился. Также, по словам Дубинского, произошедшему сегодня должна быть дана правовая оценка.

Контекст

В пресс-службе партии "Слуга народа" ранее 14 марта сообщили, что члены Киевской областной организации политсилы избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

В частности, в пресс-службе партии указали, что "в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии".

"Партийцы поставили вопрос о дальнейшем пребывании его на должности главы областной организации и обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам", - говорится в заявлении партии.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что "инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии".

“Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательством и без каких-либо нарушений", - заявил он.

Что было ранее

Накануне пресс-служба партии "Слуга народа" обнародовала анонс, что Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит 14 марта кадровые вопросы, в частности, и в отношении Дубинского.

Сам Дубинский в ответ тогда заметил, что "в партии "Слуга народа" аферисты с Банковой занялись мошенничеством. Никаких конференций Киевская областная организация завтра (14 марта - ред.) не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции". Он обратился ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием "немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности".