Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала оккупантов в Крыму: Роскомнадзор отреагировал

КИЕВ. 15 марта. УНН. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с аккаунта телеканала оккупационной “администрации” АР Крым “Крым-24” в социальной сети Instagram, пишет УНН со ссылкой на сайт российского ведомства.

Детали

“Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала „Крым-24“ в Instagram. Ранее администрация Instagram (принадлежит Facebook) ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте”, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в “письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры”.

Контекст

Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала, подконтрольнего оккупационной администрации полуострова “Крым 24”. “Крым 24” отмечает, что это произошло “в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны” (так российская пропаганда называет “референдум” в Крыму в 2014 году и оккупацию территории — ред.). В настоящее время для телеканала доступна только публикация фотографий. Оставлять под ними текст канал не может.

“При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста”, — сообщили там.

Канал приложил скриншот сообщения. В нем говорится, что Instagram рассматривает как нарушение “предоставление доступа к аккаунту сервисам, предлагающим увеличение числа подписчиков и отметок “нравится”. Телеканал, в свою очередь, отрицает использование сервисов по накрутке лайков и подписчиков. Соцсеть обещает отменить блокировку 19 марта.

Дополнение

Ранее при попытке затормозить работу Twitter в России — от Роскомнадзора пострадали сайты пропагандистов.