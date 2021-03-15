"Вагнергейт": дата выхода фильма будет известна только после окончания расследования "дела вагнеривцив"
КИЕВ. 15 марта. УНН. Элиот Хиггинс рассказал, что точную дату выхода фильма “Вагнергейт” установят только тогда, когда будет завершено расследование “дела вагнеровцев”. Об этом британский журналист сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
Цитата
“Для нашего расследования „Вагнергейта“ нету целевой даты выпуска, и мы никогда не устанавливали ее. Исследование документального фильма все еще продолжаются, и как только это будет сделано, мы сообщим всех, когда он выйдет”, — отметил британский журналист Элиот Хиггинс
Детали
Основатель Bellingcat, платформы журналистских расследований, Элиот Хиггинс сообщил в соцсети о том, что окончательная дата выхода на экраны фильма “Вагнергейт” никогда не утверждалась, поскольку на сегодня еще продолжаются расследования о “вагнеривцах”.
Британский журналист добавил, что как только исследования касательно документального фильма завершатся, только тогда будет установлена точная дата выхода киноленты на экраны.
Дополнение
Из-за большого количества дезинформации относительно “Вагнергейта”, Хиггинс призвал людей не верить слухам, которые говорят о фильме от Bellingcat, а читать только официальные источники информации о предстоящей киноленте от авторов расследования “дела вагнеровцев”.