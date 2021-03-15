Разумков о "Харьковских соглашениях": нардепы не несут ответственность

КИЕВ. 15 марта. УНН. Даже после снятия неприкосновенности, народные депутаты не несут ответственности за свои голосования в стенах Верховной Рады. Об этом на брифинге заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, комментируя вопрос о “Харьковских соглашениях”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я хорошо помню Конституцию, статья 80 говорит о том, что народные депутаты не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, иммунитет остается для всех коллег, которые сегодня работают. Поэтому я не уверен, что в полном объеме идея, которая была озвучена, может быть реализована”, — заявил спикер парламента.

Детали

Что касается других участников процесса — тех, кто готовил соглашения, предлагал осуществить рассмотрение вопроса, — они действительно могут понести ответственность, отметил Разумков.

Контекст

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Дополнение

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.