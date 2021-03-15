Третья волна COVID: в Раде предлагают собрать СНБО
КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк предлагает провести заседание СНБО для выработки совместного плана действий всех ветвей власти на случай нового, жесткого локдауна из-за роста заболеваемости коронавирус. Об этом Кондратюк заявила на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.
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“Я считаю, что сейчас, на этой неделе надо все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть совместное заседание, отдельное, правительства и Верховной Рады. Возможно, более действенные механизмы — это заседание СНБО по этому вопросу. А именно — наработка общего плана действий всех ветвей власти на случай нового, жесткого локдауна, вероятность которого очень высока”, — сказала заместитель председателя ВР.
Детали
По ее словам, ветвям власти необходимо обсудить, есть все ресурсы для развертывания дополнительных мобильных госпиталей в стране, всего ли хватает медикам, когда Украина получит новые партии вакцин и тому подобное.
Кондратюк предложила пригласить на час вопросов к правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что премьер будет в командировке.
На час вопросов к правительству решили пригласить главу Минздрава Максима Степанова.
Что было раньше
В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.