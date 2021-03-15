Рада на этой неделе планирует направить в КСУ законопроект относительно смены глав НАБУ и ГБР

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе планирует включить в повестку дня и направить на вывод Конституционного Суда законопроект № 5133 "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнении с должностей директора НАБУ и ГБР". Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета ВР, передает УНН.

Цитата:

"Важным вопросом будет направление в Конституционный Суд законопроекта № 5133 о нормировании вопроса назначения директоров НАБУ и ГБР, для того, чтобы привести этот вопрос в соответствие с Конституцией", - заявил Разумков.

Детали

Председатель ВР отметил, что в первом чтении планируется рассмотрение законопроектов "О внесении изменений в закон "Об индустриальных парках" по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков" №№ 4416, 4416-1.

По словам председателя Верховной Рады, эта законодательная инициатива поможет улучшить условия ведения бизнеса на территории нашего государства. "Я надеюсь, что мы сможем его рассмотреть и доработать ко второму чтению, чтобы учесть все предложения и сделать качественный документ, который поможет привлечь инвестиции как внутренние, так и внешние", - отметил Разумков.

Что было ранее

Комитет ВР по вопросам правовой политики на прошлой неделе рекомендовал направить законопроект № 5133 об изменениях в Конституцию, которым предлагается предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, в КСУ.

Дополнение

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.