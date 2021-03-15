Суд приостановил производство в отношении председателя ОАСК Вовка на время его розыска

КИЕВ. 15 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд прекратил производство по избранию меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку по делу так называемых "пленок ОАСК", на время его розыска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

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"В понедельник, 15 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода председателя Окружного административного суда Киева для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый не явился на судебное заседание. Следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого", - говорится в сообщении.

Детали

Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Что было до этого

ВАКС шесть раз удовлетворял ходатайства о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

18 февраля председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в третий раз не смогли принудительно доставить в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

В НАБУ заявили, что 8 и 16 февраля прибывали в Окружной административный суд Киева, чтобы доставить голову ОАСК Вовка в суд на избрание меры пресечения, но он и судьи ОАСК приняли "все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда".

По данным НАБУ, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.

В январе этого года Антикоррупционный суд продолжил расследование дела "пленок Вовка" еще на два месяца.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.