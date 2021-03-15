"Справка в два клика": в Минздраве разъяснили, что будет со свидетельствами о противоковидной вакцинации

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина планирует выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, его в случае необходимости украинцы смогут в виде бесплатной справки получить "в два клика". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус мнфо".

Детали

"... заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Поэтому никаких других "иммунных паспортов" Украина не будет внедрять", - говорится в сообщении.

Ляшко отметил, что если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, "украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика".

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул Ляшко.

Дополнение

До этого Ляшко рассказывал, что Украина не рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации, ведь на сегодня в стране нет равного доступа к вакцинам.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху возможность путешествий между гражданами двух стран по паспортам вакцинации от COVID-19.