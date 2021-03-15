Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,73 -0,0181  EUR: 33,08 -0,0909 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12240

Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля

Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля

Виктор Янукович

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховный суд отложил на 12 апреля рассмотрение кассационных жалоб адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор суда первой инстанции, которым он был осужден к 13 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

Так, 15 марта 2021 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда начала рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников Януковича, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

Цитата:

"ККС ВС отложила рассмотрение уголовного производства на 12 апреля в связи с тем, что 12 марта от одного из защитников поступило дополнение к кассационной жалобе, с которым должны ознакомиться стороны производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что как установили суды, весной 2014 года Янукович обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, чем предоставил Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, он способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Дополнение

В 2019 году суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Верховный суд, Виктор Янукович
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.