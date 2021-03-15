Измена отменяется: в МИД обсудили с послом КНР китайскую делегацию в Крыму

КИЕВ. 15 марта. УНН. Посол КНР в Украине заверил в неизменности подходов Правительства КНР к временной оккупации Крыма, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

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"Провел встречу с Послом КНР в Украине, во время которой среди прочего был затронут вопрос недавнего визита китайской бизнес-делегации на временно оккупированную территорию АРК. В очередной раз доказал китайской стороне сигналы о том, что подобные шаги не только рассматриваются Правительством Украины, как недружественные, но и грубо нарушают действующее законодательство нашего государства", - отметил Енин.

По его словам, во время встречи были приведены примеры, когда подобные визиты имели крайне нежелательные последствия для соответствующих иностранных компаний и их представителей.

"Со своей стороны г-н Фань Сяньжун заверил в неизменности подходов Правительства КНР ко временной оккупации АРК, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Было отмечено, что комментарии отдельных политиков и экспертов относительно якобы изменения позиции правительства КНР относительно Крыма в контексте ситуации вокруг Мотор Сич не имеют ничего общего с реалиями", - добавил дипломат.

Детали

Заместитель министра отметил также, что во время встречи довел до китайской стороне сигнал о том, что Украина уважала и будет уважать иностранные инвестиции, а также строго придерживаться взятых на себя международных обязательств в этой сфере.

Ситуация с ОАО "Мотор Сич"

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ПАО "Мотор Сич" в ближайшее время будет законным способом возвращено украинскому народу.

По его словам, вопросы о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые странным образом оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.

Визит в Крым

Делегация КНР совершила визит во временно оккупированный Крым. Как сообщил глава совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, который возглавил делегацию бизнесменов из Китая, цель визита на оккупированный Россией полуостров - "обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма". Он уточнил, что в программе предпринимателей из КНР - посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.