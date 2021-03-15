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Степанов не исключил внедрение локдауна

Степанов не исключил внедрение локдауна

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил внедрение жесткого карантина в Украине. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает УНН.

“Мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Будем закрывать определенные области. Однако, если более 50-70% областей Украины перейдут на красный уровень опасности — тогда да, мы будем говорить про жесткий карантин по всей территории Украины”, — заявил министр, добавляя, что ситуация с COVID-19 в Украине под контролем.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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