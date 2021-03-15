Новости: Политика
15 марта 2021, 23:22 • Ирина Макаренко • 10725
Степанов не исключил внедрение локдауна
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил внедрение жесткого карантина в Украине. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает УНН.
“Мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Будем закрывать определенные области. Однако, если более 50-70% областей Украины перейдут на красный уровень опасности — тогда да, мы будем говорить про жесткий карантин по всей территории Украины”, — заявил министр, добавляя, что ситуация с COVID-19 в Украине под контролем.
Источник: УНН
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