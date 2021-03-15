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Родители министра Степанова вакцинировались Covieshield

Родители министра Степанова вакцинировались Covieshield

КИЕВ. 15 марта. УНН. Родители министра здравоохранения Максима Степанова сделали прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covieshield. Об этом рассказал министр в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает УНН.

Цитата

“Я человек, который сделал прививку этой вакциной своем папе и своей маме. Какое еще нужно доказательство для того, что эта вакцина является полностью безопасной?”, — заявил министр.

Детали

Он также опроверг, что вакцина Covishield — это генерик.

“Хочу подчеркнуть, вакцина, которую мы используем — это никакой не генерик. AstraZeneca когда сделала вакцину — поняла, что в мире большой спрос на эту вакцину, поэтому они законтрактовали несколько площадок в мире — два китайских производства, производство в Таиланде, Южной Корее и понятно, что Институт сыворотки в Индии, который является крупнейшим производителем вакцины в мире. 65% всех детей мира хотя бы один раз делали прививки вакциной, изготовленной Институтом сыворотки. Covishield закупает Канада, Великобритания и нет никаких проблем”, — подчеркнул Степанов.

Дополнение

Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза.

По состоянию на 15 марта в очереди на вакцину зарегистрировались 250 тысяч украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус, Максим Степанов
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