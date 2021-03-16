Украинские ВМС провели совместные учения с НАТО в Черном море

КИЕВ. 16 марта. УНН. Катерная тактическая группа ВМС Украины провела тренировку типа PASSEX с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО № 2, пишет УНН со ссылкой на Facebook ВМС ВС Украины.

Детали

“В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX. Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО”, — указано в сообщении.

Во время выполнения тренировки в определенном районе было отработано тренировки с противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами. Кроме этого отработанны элементы из тактического маневрирования, тренировки с сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

“Это уже вторые в этом году тренировки типа „PASSEX“ с участием украинских ВМС с кораблями альянса для обеспечения безопасности в Черноморском регионе, и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп”, — добавили в ВМС.

Дополнение

Ранее в акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля НАТО.