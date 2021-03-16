Глава МИД Словении приехал в Киев: на повестке дня сотрудничество и Восточное партнерство

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Республики Словения Анже Логар прибыл в Украину с рабочим визитом. О темах переговоров со словенским коллегой рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Рад приветствовать словенского коллегу Анже Логара в Украине. На повестке дня: отношения Украины и Словении, дальнейшее увеличение объемов торговли и инвестиций, два будущих саммита: Крымская платформа и Восточное партнерство, противодействие киберугрозам и другие темы", - сообщил Кулеба.

Детали

По данным МИД, рабочий визит министра иностранных дел Республики Словения Анже Логара в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы продлится 15-16 марта.

Министры проведут переговоры по актуальным вопросам украинского-словенских отношений, обсудят дальнейшие шаги для развития политического диалога и увеличения объемов двусторонней торговли.

Отдельной темой встречи станут отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года.

Дополнение

Ранее в Словении заявили, что поддерживают инициативу по созданию "Крымской платформы". Также посол страны указывал, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021-го, а также заверил, что Любляна будет продолжать реализацию мероприятий в поддержку программы децентрализации в Украине.