Рада изменила повестку дня пятой сессии

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 4690-5, которым включила в повестку дня пятой сессии ВР девятого созыва ряд законопроектов. Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Постановлением было принято решение о включении в повестку дня пятой сессии ВР 39 законопроектов, в том числе президентский законопроект № 5067 и два альтернативных о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Кроме того, нардепы дополнили повестку дня проектам законов, в частности:

— о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”;

— о праздновании 60-летия первого полета человека в космос (12 апреля 2021 года);

— по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины;

— по доступности полного общего среднего образования;

— о внесении изменений в статью 25 Закона Украины “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности”;

— по упрощению присоединения к электрическим сетям;

— о запрете продажи лекарственных средств детям;

— о паспорте гражданина Украины в форме книжечки и др.

Дополнение

Верховная Рада Украины во вторник, 16 марта, рассмотрит ряд законодательных инициатив, в том числе президентский законопроект о внесении изменений в законодательство относительно процедуры банкротства в период борьбы с COVID-19.