Сценарий "референдумов" активно использовался РФ и до Крыма: инфографика МИД

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сценарий “референдумов” Россия использовала в ряде государств еще до событий в Крыму. Об этом написала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, обнародовав соответствующее инфографику МИД, передает УНН.

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“Уже много лет Россия прибегает к гибридным методам, которыми нарушает стабильность и подрывает государственность и суверенитет соседних с ней стран. Вооруженные конфликты, фейковые „народные волеизъявления“, введение или поддержка оккупационных сил — набор инструментов давно известен. Таким образом Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на основных международных документах и нормах международного права”, — написала Джапарова.

Она напомнила, что 16 марта 2014 года Российская Федерация организовала т.н. “референдум” в Крыму, который проходил в условиях захвата российскими военными и спецслужбами всей критической инфраструктуры полуострова, а также тотального контроля над всеми каналами информации.

“Сценарий „Референдум“, кстати, активно использовался Российской Федерацией и раньше. Подробнее об этом — в нашей инфографике”, — добавила заместитель министра.

Детали

Так, в своей инфографике МИД приводит конфликты на территории трех государств — Украины, Грузии и Молдовы.

Речь идет, в частности, о незаконном “референдуме” о независимости 1999 года в Абхазии, а также незаконные “референдумы” о независимости и “воссоединении с Россией” 1992 и 2006 годов, до сих пор не признанные международным сообществом.

Так же мир не признал и проведенный в 2006 году незаконный “референдум” о независимости Приднестровья от Молдовы и присоединение к России.

Контекст

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.

“Так называемый референдум стал грубым нарушением Конституции Украины, основополагающих принципов международного права, двусторонних соглашений. Действия Москвы оценены международным сообществом как абсолютно незаконны, а юридический статус так называемого референдума — как никчемный”, — отметили в МИД.