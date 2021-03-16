В МИД заявили, что не видят оснований для возвращения ЕС к "business as usual" с РФ

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет никаких предпосылок для возвращения Евросоюзом к "business as usual" с Россией, поскольку РФ не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"Нам известно, что в конце марта в Европейском Союзе должна состояться дискуссия о стратегии отношений с Российской Федерацией. Сейчас принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении то нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией. Мы рассчитываем на поддержку этой политики со стороны словенского председательства. Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Словении во время ее председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии этого года.

Ранее

На днях Bloomberg сообщил, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, настаивают на отказе от "воинственной" стратегии в диалоге с Москвой.