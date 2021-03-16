В НАТО проанализируют комплексный пакет помощи Украине для согласования с текущими потребностями - отчет

КИЕВ. 16 марта. УНН. В НАТО намерены в текущем году провести анализ Комплексного пакета помощи Украине для его адаптации с нынешними потребностями страны. Об этом говорится в отчете Генерального секретаря Альянса за 2020 год, передает УНН.

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“Ведется работа по подготовке к предстоящему обзору Комплексного пакета помощи для Украины, чтобы лучше согласовать этот пакет с текущими требованиями Украины. Обзор будет завершен в 2021 году”, — сказано в отчете.

Детали

Указано также, что НАТО инвестировало в практическую поддержку Украины через 16 различных программ в рамках Комплексного пакета помощи для Украины.

В отчете также отмечается, что НАТО в прошлом году продолжало поддерживать реформу сектора безопасности и обороны Украины.

В частности, советники стран-союзников Альянса сотрудничали с украинскими коллегами в разработке новой Стратегии национальной безопасности Украины и закона о разведке.

Что было ранее

9 июля 2016 года, в Варшаве, на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств было принято Комплексный пакет помощи (КПП) для Украины. КПП предусматривает поддержку Украины для лучшего обеспечения ею собственной безопасности и выполнения существенных реформ сектора безопасности и обороны. Это включает задачи, выполнение которых направлено на внедрение стандартов НАТО и достижения оперативной совместимости с силами Альянса. В июле 2018 года Комиссия Украина-НАТО на уровне министров обороны приняла к сведению вторую редакцию КПП, которая обеспечивает лучшее соответствие положений этого документа задачам реформ в Украине.

Также для Украины было основано 8 трастовых фондов НАТО: Система управления, связи и автоматизации; Логистика и стандартизация; Киберзащита; Трастовый фонд НАТО перехода с военной карьеры на гражданскую; Медицинская реабилитация; Противоминная безопасность, уничтожение взрывчатых и противодействие самодельным взрывным устройствам; Обезвреживание обычных боеприпасов, стрелкового оружия и легкого вооружения (ЛВСО) и противопехотных мин; Утилизация радиоактивных отходов.