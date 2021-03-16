Вандалы испортили граффити Бэнкси, изображенное на стене тюрьмы в Рединге

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вандалы повредили новое граффити английского андерграундного художника Бэнкси, которое он создал на стене Редингской тюрьмы еще 1 марта, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Английский художник Бэнкси, ночью, 1 марта изобразил на стене тюрьмы в Рединге беглеца, спускающегося вниз по страницам, которые выходят из печатной машинки. Сообщается, что нарисованным узником беглецом является писатель Оскар Уайльд, который провел в выше упомянутой тюрьме около двух лет из-за гомосексуальной связи с лордом Альфредом Дугласом, сыном 9-го маркиза Куинсберри.

Сейчас граффити повреждено. Печатная машинка зарисована красной краской, а ниже написано “Team Robbo” ( “Команда Роббо”). Предполагается, что это сделали сторонники граффити-художника Кинга Роббо, с которым Бэнкси имел длительное противостояние.

Напомним

Ранее изображение на стене Редингской тюрьмы вызвало много сомнений относительно того, кто же является автором граффити. Критики приписывали творения именно художнику Бэнкси. Интрига продолжалась недолго — Бэнкси опубликовал в соцсетях видеоролик, где он рисует на стене.