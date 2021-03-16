Регулятор ЕС заявил, что 18 марта представит заключение касательно вакцины AstraZeneca

КИЕВ. 16 марта. УНН. Польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта. Об этом заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency), передает Reuters, передает УНН.

Детали

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. “Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек”, — отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.

Кук добавил, что EMA может в четверг, 18 марта, представить свое заключение о вакцине.

Контекст

О полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие страны Европы, в том числе Швеция, Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Нидерланды и другие. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Первой приостановить использование препарата решила Австрия: у одной из привитых женщин развилась тромбоэмболия легочной артерии, еще одна умерла от тяжелых нарушений свертываемости крови. Затем аналогичное решение приняли Норвегия и Дания после того, как датский Национальный совет по вопросам здравоохранения сообщил о случаях образования тромбов у привитых. Некоторые страны, в частности Нидерланды, заявили, что у них не было выявлено подобных случаев, но они намерены дождаться окончания расследования.